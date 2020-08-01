Ünlü oyuncu Lena Dunham’dan aylar sonra gelen itiraf: Coronaya yakalandım hâlâ atlatamadım

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede normalleşme adımları sonrası önlemler gözardı edilebiliyor.

Vaka ve ölü sayısıyla salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD’de de durum pek farklı değil. İnsanların duyarsızlığına isyan eden isimler arasına ünlü oyuncu Lena Dunham da katıldı.

34 yaşındaki Dunham, aylar sonra ilk kez corona virüsüne yakaladığını itiraf etti. Mart ayının ortalarında testlerinin pozitif çıktığını belirten Dunham, bunu yeni açıklama sebebini ise insanların durumun ciddiyetini anlamasını sağlamak olarak açıkladı.

‘BENİM COVID HİKAYEM’



Instagram hesabından takipçilerine seslenen Dunham, ‘Benim Covid Hikayem’ adlı bir paylaşım yaptı. Semptomlarının vücut ağrılarıyla başladığını söyleyen Dunham, takip eden süreçte halsizlik ve ateşin de belirtiler arasına eklediğini anlattı.

Test sonuçlarının ardından 3 hafta boyunca karantinaya girdiğini aktaran Dunham, kendisiyle ilgilenen doktorun müthiş çabaları sayesinde hastaneye kaldırılmadığını ve herkesin bu kadar şanslı olmadığını vurguladı.

‘KABLOLARI YANLIŞ BAĞLANMIŞ BİR MAKİNE GİBİ’

Dunham o süreçte hissettiklerini, “Ayaklarımdaki sinirler yanıyor, kaslarım yapmaları gereken işi yapamıyordu. Ellerim uyuşuk ve yüksek sesleri kaldıramıyordum. Çok zor uyuyabiliyor, uyanırken de büyük güçlük çekiyordum. Tat ve koku duyularımı kaybetmiştim. Fişi çekilmiş ve daha sonra kabloları yanlış bağlanmış bir makine gibiydim” sözleriyle anlattı.

Yaklaşık 1 ay sonra yapılan testlerde sonuçların negatif çıktığını belirten Dunham, buna rağmen hastalığın yıpratıcı etkilerinden tam olarak kurtulamadığına dikkat çekti.

İnsanları önlemlere uymaya çağıran ünlü oyuncu, “Bu sayede dünyayı büyük bir acıdan kurtarabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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