Ünlü oyuncunun aldığı ceza kızlarını perişan etti

Amerika'da kızlarını rüşvet vererek üniversiteye girmesini sağladığı ortaya çıkan Full House dizisinin tanınmış yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı kocası Mossimo Giannulli’nin ceza alması iki kızını perişan etti.

20 yıla kadar hapis cezaları almaları beklenirken savcılarla yapılan anlaşma sonucunda 55 yaşındaki Loughlin 100 saatlik kamu hizmeti ile iki ay hapis cezası, 150.000 dolar para cezası ve iki yıl gözetim altında kalmayı kabul etti. 56 yaşındaki eşi Giannulli beş ay hapis cezası, 250.000 dolar para cezası ve 250 saat kamu hizmeti ile iki yıllık denetimli serbestlik cezası alacak.

TERAPİYE BAŞLAYACAKLAR

Ünlü çift iki kızının Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne kabul edilmesini sağlamak için 500.000 dolar ödemekle suçlanıyor.

Amerikan magazin basını çiftin iki kızları Olivia Jade ve Isabella Giannulli'nin kendileri yüzünden anne babalarının ceza almalarını kabul edemediklerini ve oldukça perişan halde olduklarını yazdı. Corona virüsü nedeniyle ailenin hep bir arada olduğunu yazan Amerikan basını anne ve babanın şimdiden yaşayacakları zorlu süreçte kızlarına terapi çalışmaları başlattıklarını yazdı.