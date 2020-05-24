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Ünlü oyuncunun aldığı ceza kızlarını perişan etti

Amerika’da üniversite skandalı suçlamalarını  kabul eden Full House dizisinin tanınmış yıldızı Lori Loughlin ve  moda tasarımcısı kocasi Mossimo Giannullİ’nin kararı iki kızını perişan etti.

Tayfun HOPALI / ABD
07:07 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncunun aldığı ceza kızlarını perişan etti

Amerika'da kızlarını rüşvet vererek üniversiteye girmesini sağladığı ortaya çıkan Full House dizisinin tanınmış yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı kocası Mossimo Giannulli’nin ceza alması iki kızını perişan etti.

20 yıla kadar hapis cezaları almaları beklenirken  savcılarla yapılan anlaşma sonucunda 55 yaşındaki  Loughlin 100 saatlik kamu hizmeti ile iki ay hapis cezası, 150.000 dolar para cezası ve iki yıl gözetim altında kalmayı kabul etti. 56 yaşındaki eşi  Giannulli beş ay hapis cezası, 250.000 dolar para cezası ve 250 saat  kamu hizmeti ile iki yıllık denetimli serbestlik cezası alacak.

TERAPİYE BAŞLAYACAKLAR
Ünlü çift iki kızının Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne kabul edilmesini sağlamak için 500.000 dolar ödemekle suçlanıyor.

Amerikan magazin basını çiftin iki kızları Olivia Jade ve Isabella  Giannulli'nin kendileri yüzünden anne babalarının ceza almalarını kabul edemediklerini ve oldukça perişan halde olduklarını yazdı. Corona virüsü nedeniyle ailenin hep bir arada olduğunu yazan Amerikan basını anne ve babanın şimdiden yaşayacakları zorlu süreçte kızlarına terapi çalışmaları başlattıklarını yazdı.

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