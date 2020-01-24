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Ünlü oyuncuya ürpertici terapi! Çığlık çığlığa kendinden geçti

ABD'li oyuncu Julianne Hough'un katıldığı enerji terapisindeki ürpertici görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
12:19 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncuya ürpertici terapi! Çığlık çığlığa kendinden geçti

Davos’ta düzenlenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Dünya Ekonomik Forumu’nda, liderlerin görüşmelerinin yanı sıra ilginç etkinlikler de düzenlendi.

Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı John Amaral da zirvede yer alan isimler arasındaydı.

Ünlü oyuncu ve dansçı Julianne Hough’la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amaral, belli noktalara dokunarak Hough’un vücudundaki saklı enerjiyi açığa çıkardığını ifade ederken, 31 yaşındaki yıldız ismin istemsizce hareket ettiği görüldü.

Julianne Hough.

Görüntülerde Amaral’ın son dokunuşuyla sarsılmaya başlayan Hough, çığlık atarak doğrulduktan sonra masanın üzerine kendini bırakıyor.

Hough’un seansını ürpertici bulan birçok sosyal medya kullanıcısı ‘şeytan çıkarmaya benziyor’ yorumunda bulundu.

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