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Ünlü sanatçı Banksy görevli gibi metroya bindi, kimse tanımadı

İngiltere'de yaşayan ve kimliğiyle ilgili başka bir bilgi bulunmayan ünlü grafiti sanatçısı Banksy, bu sefer Londra metrosunu boyadı. Sanatçı bir görevli gibi metroya bindi ve çok fazla dikkat çekmeden metronun içine corona virüsü salgıyla ilgili grafitilerini işledi. Banks metroda yaptıklarını kısa bir film olarak sosyal medyada paylaştı.

Çeviri: Seykan UÇAN
20:06 -
Haberler Dünya

Banksy, son olarak corona virüsüne dikkat çekmek amacıyla Londra metrosunda yaptığı çalışmalarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

“Maske takmazsanız, binemezsiniz” etiketiyle Instagram'da paylaşılan çalışma, yüz maskelerini düzgün kullanmayan bir dizi fareyi tasvir ediyor. Çizimlerden birinde, bir farenin yüz maskesini paraşüt olarak kullandığı görülüyor.

Başka bir çizimde ise maskesiz şekilde hapşıran bir farenin ağzından çıkan partiküller tasvir ediliyor. Banksy bu çalışmasıyla corona virüsü nedeniyle maske kullanımın önemine değinmek istiyor.

Banksy’nin en çok bilinen eserlerinden biri Kırmızı Balonlu Kız – Reuters

GERÇEK KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

1990'larda sokak duvarlarına serbest resimler yapmaya başlayan grafiti sanatçısı Banksy, stilini dünyanın gündeminde olan sorunları sanatına yansıtarak geliştirmiştir.

Londra sokaklarını süsleyen en bilindik eseri ise Kırmızı Balonlu Kız olmuştu.

Sanatçı, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği 680 kilometrelik güvenlik duvarının üzerine İsrail'in politikasını tiye alan 9 eser çizerek adını bir kez daha dünyaya duyurmuştu.

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Corona dizi film İnci İngiltere Instagram İsrail Sanat
Son güncelleme: 20:23 14.07.2020
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