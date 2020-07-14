Ünlü sanatçı Banksy görevli gibi metroya bindi, kimse tanımadı

Banksy, son olarak corona virüsüne dikkat çekmek amacıyla Londra metrosunda yaptığı çalışmalarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

“Maske takmazsanız, binemezsiniz” etiketiyle Instagram'da paylaşılan çalışma, yüz maskelerini düzgün kullanmayan bir dizi fareyi tasvir ediyor. Çizimlerden birinde, bir farenin yüz maskesini paraşüt olarak kullandığı görülüyor.

Başka bir çizimde ise maskesiz şekilde hapşıran bir farenin ağzından çıkan partiküller tasvir ediliyor. Banksy bu çalışmasıyla corona virüsü nedeniyle maske kullanımın önemine değinmek istiyor.

GERÇEK KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

1990'larda sokak duvarlarına serbest resimler yapmaya başlayan grafiti sanatçısı Banksy, stilini dünyanın gündeminde olan sorunları sanatına yansıtarak geliştirmiştir.

Londra sokaklarını süsleyen en bilindik eseri ise Kırmızı Balonlu Kız olmuştu.

Sanatçı, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği 680 kilometrelik güvenlik duvarının üzerine İsrail'in politikasını tiye alan 9 eser çizerek adını bir kez daha dünyaya duyurmuştu.