Ünlü şarkıcı Madonna’dan kafa karıştıran sözler: Test yaptırdım çıkıp COVID havası alacağım

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak küresel bir sorun haline geldi. Önlemler kapsamında evde kalan ünlü isimler de sosyal medyadan hayranlarıyla iletişimde kalmayı sürdürüyor.

ABD’li şarkıcı Madonna, Instagram hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. ‘Karantina Günlükleri No. 14’ adını verdiği videoyu paylaşan Madonna, bir daktilonun başında otururken görülüyor.

‘TEST YAPTIRDIM’

Ünlü şarkıcı söz konusu videoda, “Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve COVID-19 havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur” dedi.

Madonna antikor çıkışıyla bağışıklığa sahip olduğunu düşünse de, uzmanlar virüsün yeniden bulaşma ihtimaline dair bulguların olduğuna dikkat çekiyor.

61 yaşındaki şarkıcı daha önce corona virüsüyle mücadele kapsamında Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 1 milyon dolar bağışlamıştı.

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