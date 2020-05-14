Ünlü şarkıcı Melissa Etheridge’nin acı kaybı! Oğlu hayatını kaybetti

ABD’de ünlü şarkıcı Melissa Etheridge’nin 21 yaşındaki oğlu Beckett opiyat bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 58 yaşındaki Etheridge, destek olan herkese minnettar olduğunu söyledi.

Etheridge paylaşımında, “Opiyat bağımlılığı nedeniyle sevdiklerini kaybeden yüz binlerce insan arasına katıldım. Oğlum Beckett sadece 21 yaşındaydı ve bağımlılıkla mücadelede yenik düştü. Onu kurtarabilmek için daha fazla ne yapabilirdik bilmiyorum. Bildiğim tek şey artık acılarından kurtulduğu. Kalbim paramparça. Onu seven herkes çok özleyecek. Sevginizi ve acınızı hissediyorum, minnettarım” ifadelerini kullandı.

Sahnelere geri döneceğini belirten Etheridge, “Yakında yeniden şarkılar söyleyeceğim. Bu beni her zaman iyileştirdi” dedi.