Ünlü şarkıcı sahnede kendini kaybetti! Önce fırlattı sonra saldırdı

İngiltere’de NME Ödülleri, dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Sıra dışı tarzı ve hırçın tavırlarıyla bilinen rapçi Slowthai de gecede ödül alan isimler arasındaydı.

‘Yılın kahramanı’ ödülünü almak için sahneye çıkan ünlü rapçi, konuşma yaptığı sırada seyirciler arasından sesler yükselmesi üzerine çılgına döndü. Kendisine bağıran bir adamın üzerine kadeh fırlatan Slowthai, “Konuşmamı mahvettiğin için teşekkürler” dedi.

Bir türlü sakinleşemeyen rapçi, sahneden atlayarak seyircilerin arasına daldı. Görevliler güçlükle araya girerken, Slowthai’yi oradan uzaklaştırdı.

Yaptığı sıra dışı çıkışlarla son dönemde sık sık gündem olan Slowthai, eylül ayında katıldığı bir törende Başbakan Boris Johnson’ı temsil eden bir kesik baş kuklasıyla sahneye çıkmış ve yayın kesilmek zorunda kalmıştı.