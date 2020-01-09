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Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber: Ciddi bir hastalık teşhisi kondu

Kanada'nın dünyaca ünlü şarkıcısı Justin Bieber, son günlerde kendisi hakkında yapılan, "Uyuşturucu kullanıyor" iddialarına yanıt verdi. Bieber, "Bana Lyme hastalığı teşhisi kondu" dedi. Kene ve benzeri parazitlerin vücuda yapıştıktan sonra taşıdıkları virüs ve bakterileri insanlara bulaştırması sonrasında oluşan bir hastalık. Tedavi edilmemesi durumunda felce kadar ilerleyebilen nörolojik semptomlara sebebiyet verebilen hastalık hakkında Bieber, "Yaşadıklarımı video serisinde anlatacağım" dedi.

Sozcu.com.tr
09:55 -
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber: Ciddi bir hastalık teşhisi kondu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı… Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan, “Uyuşturucu kullanıyor” iddialarına yanıt veren 25 yaşındaki Bieber, “Birçok insan benim hakkımda ‘Çok kötü görünüyor’ ve ‘Uyuşturucu kullanıyor’ gibi yorumlar yapanlar benim hasta olduğumu fark etmedi. Bana Lyme hastalığı teşhisi kondu. Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor” dedi.

Doğada uzun süre zaman geçirenlerde görülmesi olasılığı yüksek bulunan Lyme hastalığı, kene ve benzeri parazitlerden bulaşıyor. Tedavi edilmemesi durumunda felce kadar ilerleyen semptomlara sebebiyet veren hastalık hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapacağını söyleyen Bieber, “Sağlık durumum ile ve yaşadıklarımla ilgili detayları 27 Ocak’ta YouTube’daki video serisinde anlatacağım” derken, “Savaştığımı ve savaşın ÜSTÜNDEN GELMEYE BAŞLADIĞIMI duymanızı isterim” ifadesini kullandı.

Resmi rakamlara göre ABD’de her yıl 300.000 kişiye Lyme hastalığı teşhisi konuyor.

Son güncelleme: 09:58 09.01.2020
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