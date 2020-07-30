Ünlü şarkıcıdan Trump’a tepki: Şarkılarımı kullanma

Trump kampanya mitinglerinde 5 yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Bundan memnun olmayan Young 2020 seçimlerine kısa süre kala mitinglerinde tekrar şarkılarının kullanması üzerine tepkisini arttırdı. Trump'a mektup yazan Young, şarkılarını mitinglerde kullanmayı bırakmasını istedi.

Önce demokratların adayı Bernie Sanders’ı destekleyen Young onun adaylıktan çekilmesi ile desteğini Biden'e verdi. Neil Young web sitesinde Trump'ın 9 eyalete üniformalı askerler göndermesi ve protestoculara şiddet uygulanmasını eleştirerek “Donald Trump’a dava açma seçeneklerini değerlendiriyorum” diye yazdı.