Ünlü seksolog otel odasında çırılçıplak ölü bulundu

Rusya’da katıldığı televizyon programlarıyla üne kavuşan seksolog Anna Ambartsumyan hayatını kaybetti.

26 yaşındaki genç kadın başkent Moskova’daki lüks bir otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanları odaya girdiklerinde genç kadının cansız bedenini yatakta çırılçıplak bir şekilde buldu.

Polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen uzmanlar yaptıkları ilk incelemede Ambartsumyan’ın bulunmasından yaklaşık 8 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambartsumyan’ın ölüm sebebini belirlemek için çalışmalar sürerken, genç kadınla son olarak otelde bir araya gelen bir adam şüpheli sıfatıyla aranıyor.

Daily Star’ın haberine göre avukat Sergey Zhorin, genç kadının borçları nedeniyle tehditler aldığını öne sürerken, “Çok korktuğunu ve günde 20 kez aranarak ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Kendisine güvenlik güçlerine başvurmasını söylemiştim” dedi.