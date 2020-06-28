Ünlü sosyal medya fenomenine “müstehcen” dans cezası

Mısırlı dansçı Sama el-Masry’e, sosyal medya paylaşımlarının “ahlaka aykırı” durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.

3 milyondan fazla takipçisi olan El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının ‘müstehcen’ olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı.

İçeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi. Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili, “Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var’ açıklamasında bulundu.