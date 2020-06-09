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Ünlü sunucu Cuomo’ya canlı yayın şoku! Çıplak yakalandı

CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo, eşinin sosyal medyada yaptığı canlı yayına çıplak yakalanmasıyla damga vurdu.

Sozcu.com.tr
11:40 -
Haberler Dünya
Ünlü sunucu Cuomo’ya canlı yayın şoku! Çıplak yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, özellikle Amerika kıtasında etkisini kaybetmeden ilerliyor. Salgında pek çok iş kolu çalışma şartlarını değiştirirken, medya sektörü de bu durumdan etkilenenler arasında.

CNN International’ın ünlü sunucusu Chris Cuomo da bu kapsamda evden yayın yapan isimler arasında. Evinin bodrum katından izleyicilere seslenen Cuomo, canlı yayın kazasına kurban gitti.

Chris Cuomo.

Ancak söz konusu kaza, sunucunun eşi Cristina Greeven Cuomo’nun takipçileriyle birlikte yoga yaptığı yayında yaşandı.

VİRÜSÜ ATLATMAYI BAŞARDI

Cristina, binlerce kişinin izlediği anlarda hareketleri uygularken, kadraja giren Cuomo bahçede çıplak dolaşırken görülüyor. Canlı yayın videosu daha sonra yayından kaldırılırken, dikkatli kullanıcılar o anların ekran görüntüsünü almayı başardı.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun kardeşi olan 49 yaşındaki sunucu, corona virüsüne yakalandıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.
 

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