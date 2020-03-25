Ünlü yıldızdan karantinada mastürbasyon itirafı

Yetişkinlere yönelik içerikler sunan meşhur bir siteden yayınlanan videoda boy gösteren oyuncular, ev karantinasıyla nasıl mücadele ettiklerini anlatırken, bir yandan da insanlara kendi güvenliklerine öncelik vermeleri yolunda çağrıda bulundu.

Alison Rey adlı bir porno film oyuncusu, evde kaldığı sürede çok fazla mastürbasyon yaptığını söyledi. Sovereign Syre adlı bir aktris ise corona virüsü kapmamak için uyulması gereken mesafe kuralını takipçilerine şu şekilde izah etti: “Isiah Maxwell’in penis boyutunu düşünün. Ve kendinizle yanınızdaki adam aranıza yedi ya da sekiz Maxwell’lik mesafe koyun.”

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Tommy Pistol ise hayranlarına güvende kalmaları için şöyle bir çağrıda bulundu: “Herkesin güvende kalmasını istiyorum. Sevdikleriniz etrafınızda olsun ve kurallara uyun.”