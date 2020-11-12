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Üst düzey ABD’li yetkili Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:27, 12/11/2020
Haberler Dünya
Üst düzey ABD’li yetkili Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı bugün bir yazılı açıklama yaparak ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kritik bir görevde olan Zalmay Halilzad’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Temsilci Halilzad, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek ve ilgili yetkililerimizle istişarelerde bulunacaktır” denildi.

ABD Afganistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye
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