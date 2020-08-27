Üstsüz güneşlenen kadını şikayet ettiler: “Suudi Arabistan’a mı dönüyoruz”

Hafta sonu Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki tatil beldesi Sainte-Marie-la-Mer’de üstsüz güneşlenen bir kadının şikayet üzerine giyinmeye zorlanması ülkeyi ayağa kaldırdı…

Şikayet üzerine ismi açıklanmayan kadının yanına giden jandarma kadının üzerine kıyafet giymesi gerektiğini ve bu şekilde güneşlenmesinin uygun olmadığını söyledi. Olay yerel basına yansıyınca kriz büyüdü…

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı jandarmanın tavrını, “Faşizm” ve “erdemlik taslama” olarak yorumlarken bazıları da ülkenin gidişatını eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Yöneticiler ve kolluk kuvvetleri ülkeyi yeni Suudi Arabistan’a çeviriyor” yorumunu yaptı. Sainte-Marie-le-Mar jandarması sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Facebook üzerinden açıklama yapan yetkililer, “Görevdeki jandarmanın uygulaması acemiceydi fakat bu kasabada üstsüz güneşlenmeyi yasaklamaya çalışmıyoruz” açıklamasını yaptı.