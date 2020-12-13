Üzerine ağaç düşerek ölen bebeğin ailesine 13 milyon dolar tazminat

2010 yılının haziran ayında Central Park’ta minik kızları Gianna ile gezen Michael Ricciutti ve Karla del Gallo Riciutti, Central Park Hayvanat Bahçesi’nin önünde hayatlarının en büyük trajedisini yaşadı.

Eşi Karla ile bebeğinin bir fotoğrafını çekmek isteyen Michael, bir ağacın altında durdu ve poz verirken, anne ve kucağındaki bebeğin üzerine yaklaşık 7 metre yükseklikten bir dal düştü.

Gladiçya ağacının dalı kopup anne ve 6 aylık kızın üzerine düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Gianna hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, ağır yaralanan anne ise haftalarca komada kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

50 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇTILAR

Yaşadıkları trajedinin ardından soluğu mahkemede alan çift hem New York Belediyesi’ne hem de alt kuruluşlara 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Yıllarca devam eden dava süreci sonunda tamamlandı. Doğal Yaşamı Koruma Birliği, belediye ve Beucler peyzaj bakım şirketi toplamda 13.750.000 dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Minik kızlarının ölümünden sonra yaşamlarına devam eden ve iki çocukları olan çift ABD’de gündem oldu.

DÜŞEN DALLAR DAHA ÖNCE DE SORUN OLMUŞTU

ABD’nin en popüler parklarından biri olan Central Park’ta daha önce de düşen dallar büyük sorunlara sebep olmuştu. 2013 yılında Googlee mühendisi Sasha Blair Goldensohn’un üzerine ağaç düşmüş ve omurgası zedelenmişti. Mahkemeye giden süreçte Goldensohn, 11.5 milyon dolarlık tazminat kazanmıştı.

Benzer bir şekilde 2010 yılında üzerine ağaç dalı düşerek yaşamını yitiren Elmaz Qyra’nın ailesine 3 milyon dolar ödenmişti.