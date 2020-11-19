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Uzman çavuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu

Diyarbakır’da görev yapan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:07, 19/11/2020
Haberler Dünya
Uzman çavuş silahının ateş alması sonucu şehit oldu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un şahsi silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Vali Karaloğlu, “Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tokuş'un acı haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikamet eden anne ve babasına verildi. Ailenin oğullarının naaşını almaya Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (İHA)

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