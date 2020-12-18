Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: Çocuklara corona virüsü aşısı yapılacak mı?

Dünya çapında 75 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü aşısı ile ilgili ABD’den açıklama geldi… Salgınla mücadele kapsamında son haftalarda birçok ülkede aşılama çalışmaları devam ederken ABD’de görevli bilim insanları çocukların aşı olup olmaması ile ilgili konuştu.

Alabama Kamu Sağlığı Departmanı’nı yöneten Dr. Scott Harris, yetişkinlerin ve kırılgan bünyeye sahip olanların en büyük risk grubunda olduğunu söylerken, çocuklarla ilgili de daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Dr. Harris, “Temelde çocuklar aşı yapılması tavsiye edilen grupta değil çünkü henüz aşının çocukları nasıl etkilediğini bilmiyoruz” dedi. Çocukların Covid-19’u taşıyabileceğini ve insanlara bulaştırabileceğini hatırlatan Harris, “Evet çocuklar hastalığı yayabilir fakat eğer risk grubundaki insanları koruma altına alırsanız çocukların hastalığı bulaştıracağı bir ortam olmaz” dedi.

ABD’DE 162 ÇOCUK ÖLDÜ

Aşı üreticileri Pfizer ve Moderna yaşları 12-17 arasındaki gönüllüler üzerinde denemelerin başlamasına bir süre önce yeşil ışık yakmıştı. 12 yaşından küçük çocuklara yapılacak aşı denemelerinin ise 2021’in başında yapılması bekleniyor.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre en az 1.6 milyon çocuğa hastalık bulaşmış ve 162 çocuk yaşamını yitirmişti.