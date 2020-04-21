Uzmanlar uyardı: Corona salgınında kıtlık tehlikesi

Corona virüsü birçok zengin ülke gibi durumu çok iyi olmayan fakir ülkeleri de vuruyor.

Dünyada çapında ekonomik krize neden olan corona salgını milyonlarca insanı işsiz bırakırken bir o kadarını da açlıkla sınamaya hazırlanıyor.

AÇLIKLA BOĞUŞANLARIN SAYISI İKİ KATINA ÇIKABİLİR

BM Dünya Gıda Programı (WFP), corona virüsü nedeniyle dünya genelinde akut açlıkla karşı karşıya olan insan sayısının neredeyse iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

WFP’nin projeksiyonlarına göre, corona virüsünün ekonomik etkileri yüzünden akut gıda güvensizliğiyle karşılaşacak insanların sayısı 2020’de 265 milyona çıkabilir. Geçen yıl bu sayı 130 ila 135 milyon kişiydi.