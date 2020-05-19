Uzmanlar uyarıyor! Coronayla birlikte artabilir: Deliryum

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği salgında ülkeler önlem üstüne önlem alarak sınırlarını kapattı. Sosyal ve ekonomik hayat da dahil birçok şey değişime uğrarken, virüsün yarattığı psikolojik tahribat da araştırmalara konu oluyor.

Coronayla birlikte artan hastalıklar arasında psikolojik yönden olanlar dikkat çekiyor. Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan ve University College London uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, corona hastaları arasında travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) vakalarının arttığını ortaya koydu.

HALÜSİNASYON VE ENDİŞE HALİ



Çalışmaya katılan uzmanlardan Dr. Jonathan Rogers, uzun süre izole bir yaşam süren ileri yaştaki hastalarda depresyon ve anksiyete belirtileri gözlendiğini söyledi. Buna bağlı olarak deliryum ve bilinç bulanıklığı yaşayan kişilerin de artabileceği konusunda uyaran Rogers, halüsinasyonlar ve sürekli endişe halinin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Şimdiye dek 3 bin 500’den fazla corona virüsü hastasıyla çalışma yaptıklarını söyleyen Rogers, daha kesin bulgular için sayının daha da artırılması gerektiğini vurguladı.