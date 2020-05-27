Uzmanlardan çarpıcı araştırma: Corona virüsü yüzük parmağı uzun olanları daha az etkiliyor!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, risk grubu daha yüksek olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

İngiltere’nin Swansea Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, el parmaklarının uzunluğunun erkeklerde coronadan ölümlerle bağlantılı olduğu iddia edildi. Sonuçları Early Human Development dergisinde de yayımlanan çalışmaya göre, yüzük parmağı uzun olan erkekler, kısa olan hemcinslerine göre corona virüsünden daha az ölüyor.

TESTOSTERONLA BAĞLANTISI VAR



Uzmanlar bunun sebebinin testosteron hormonunun seviyesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Anne karnındayken daha fazla testosteron hormonuna maruz kalan erkeklerin yüzük parmaklarının daha uzun olduğunu belirleyen uzmanlar, bunun da bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

200 BİN KİŞİ İNCELENDİ



41 ülkeden 200 binden fazla kişiden veri toplanan araştırmaya göre Malezya, Rusya ve Meksika gibi corona virüsünden ölüm oranının düşük olduğu ülkelerde erkeklerin yüzük parmağı daha uzun, Birleşik Krallık, İspanya ve Bulgaristan gibi ölüm oranının daha yüksek olduğu ülkelerde ise yüzük parmağı daha kısa.

Uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin bulunduğu ülkelerde ölüm oranı 100 binde 2.7, kısa olan erkeklerde ise 100 binde 4.9 olarak hesaplandı.

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