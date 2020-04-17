Uzmanlardan corona virüsüne karşı gözlük ve lens uyarısı: Korumuyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede küresel çapta bir krize dönüştü. 2 milyonu aşkın insana bulaşan virüse karşı her gün onlarca iddia ortaya atılıyor.

Gözlük ve lenslerin virüsün bulaşmasını önlediği iddialarının artması üzerine Kanadalı bilim insanları konuya açıklık getirdi. Contact Lens & Anterior Eye dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ne gözlük ne de lenslerin koruyuculuğuna dair bilimsel bir kanıt yok.

Çalışmadaki beş isimden biri olan Waterloo Üniversitesi’nden Lyndon Jones, “Göz çevresindeki hava akışını engellemediği için gözlük veya lenslerin koruyucu etkisi yok. Buradaki en faydalı koruyucu, ön ve yan tarafı kaplayan yüz maskeleri” dedi.

Söz konusu çalışmada, lens kullananların gözlük takanlara göre daha fazla risk altında oldukları iddiası için de bir kanıt bulunmadığı, elleri yıkamanın ve yüze temas etmemenin her iki grup için de geçerli olduğu vurgulandı.

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