Uzmanlardan kritik uyarı: Corona virüsü gözden de bulaşabiliyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın bulaşma yollarıyla ilgili yeni çalışmalar da ortaya çıkıyor. Solunum yoluyla insandan insana geçtiği bilinen virüsün, göz aracılığıyla bulaştığı da öne sürüldü.

ABD’nin Johns Hopkins Üniversitesi uzmanları, ACE2 isimli enzimle ilgili kritik bir araştırma yürüttü. Özellikle solunum yolu organlarında bulunan bu enzim corona virüsünün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin vererek, sağlıklı hücreleri de enfekte ediyor.

ACE2’nin gözde de bulunduğunu tespit eden uzmanlar, virüsün bu şekilde de bulaşabildiği konusunda uyardı. Hayatını kaybeden kişiler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bu sonuca ulaşan uzmanlar, maske kullanımının yetersizliğini de ortaya koydu.

Uzmanlar, ağız ve burnu kapatıp göz çevresini açıkta bırakan maskelerin riski sıfıra indirmediğini, havaya saçılan damlacıkların göze girmesiyle corona virüsünün yayılabildiğine dikkat çekiyor.