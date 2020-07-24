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Vahim iddiayı Rus medyası ortaya attı!

İran ile ABD arasındaki gerilim vahim bir iddiayla yeniden yükseldi. Rus medyasının haberine göre, ABD ya da İsrail'e ait savaş uçakları İran'a ait bir yolcu uçağını Suriye hava sahasında taciz etti. Taciz edilen uçağın içindeki sivil yolculardan ikisi yaralandı.

20:10 -
Haberler Dünya
Vahim iddiayı Rus medyası ortaya attı!

Sputnik’te yer alan habere göre, Tahran-Beyrut seferini yapan İran’a ait bir yolcu uçağı Suriye’nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail’e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildi.

Havadaki taciz olayı sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İran’ın iddiasına göre, yolcu uçağını taciz eden savaş jeti ABD’ye aitti. Reuters

İRAN’A GÖRE UÇAK ABD’YE AİTTİ

İran devlet televizyonunun haberine göre ise, ABD’ye ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi. Uçağın Lübnan’daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

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Son güncelleme: 20:12 24.07.2020
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