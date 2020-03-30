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‘Vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı’ haberine Çin’den yanıt!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü resmi Twitter hesabından, Çin'de hükümetin corona virüsü salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından ülkede vahşi hayvan pazarlarının yeniden kurulduğuna yönelik haber yalanlandı. Euronews'in haberine verilen yanıtta 'Eyyy euronews' ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
19:39 -
Haberler Dünya
‘Vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı’ haberine Çin’den yanıt!

Çin İstanbul Başkonsolosu Sözcüsü, Çin’de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açıldığı haberini yalanladı.

Yalanlamada Euronews’in haberine yanıt veren İstanbul Başkonsolosu Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı bir ifadeyi kullandı.

‘Eyy Euronews’ şeklindeki yanıt, sosyal medyada günün dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu.

ÇİN’DEKİ CORONA TABLOSU

Worldometers’in verilerine göre, Çin’deki toplam corona virüsü vaka sayısı 81 bin 470 oldu.

Toplamda 3 bin 304 kişinin hayatını kaybettiği ülkede iyileşenlerin sayısı 75 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Çin Corona Cumhurbaşkanı Google Haber istanbul Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Twitter
Son güncelleme: 19:40 30.03.2020
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