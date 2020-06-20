Vaka sayısı 9 milyona gelirken Çin’de umut veren bir gelişme daha…

Çin’de Covid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2’inci faza geçildiği belirtildi.

Sputnik’teki bilgilere göre, aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2’inci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

5 FARKLI AŞI İÇİN İZİN VERİLDİ

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Covid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.

Dünya genelinde Covid-19 salgınında kayıtlara geçen vaka sayısı 8 milyon 800 bin 798‘e ulaşırken son verilere göre, toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi yetkilileri işe yarayacak aşının 2020 yılı sonunda kullanıma gireceğini belirtmişti.

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