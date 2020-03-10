Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimine Corona virüsü engeli!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü Polonya'da da etkisini gösteriyor. Geçen çarşamba günü ilk olarak Almanya'dan ülkeye seyahat eden bir Polonya vatandaşında tespit edilen virüsün ardından Corona virüsüne yakalanan hasta sayısı 18'e yükseldi.

Polonyalı yetkililer bu kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğunu, solunum cihazına bağlı tutulduklarını bildirirken, geri kalan hastaların durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. Ülkede 467 kişi virüs şüphesiyle hastanede gözetim altında tutulurken, bin 14 kişi ise evde karantina altına alınmış durumda.

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ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Corona Virüsü Kriz Yönetimi Ekibi ile yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise virüsün yayılım hızını dikkate alarak ülkede tüm kitlesel etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu. Morawiecki “Virüsün yayılmasına bağlı olarak ülke çapında bin kişi ve üzerini kapsayan açıkhava etkinlikleri ile 500 kişi ve üzerini kapsayan salon etkinlikleri gibi tüm kitlesel sportif, sanatsal vb. etkinlikleri iptal etme kararı aldık” şeklinde konuştu.

Ülke çapında virüsün yayılımını önleme konusunda alınan tedbirlere ilave olarak bugün de Polonya'nın tüm kara sınırlarında sağlık görevlilerince ateş ölçümüne başlandı. Buna göre ülkeye kara yoluyla giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüp, kendilerine birer form doldurtulacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE VİRÜS ENGELİ

Corona virüsü tehdidi cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını da vurdu.

10 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği ülkede adaylar, seçmenlerle kitlesel şekilde bir araya geldikleri toplantı ve buluşmaları şimdilik askıya aldı.

Cumhurbaşkanı adayları, halk için herhangi bir tehlike arz etmeyecek türde bir seçim kampanyası üzerinde çalışırken, virüsün yayılım hızına göre önümüzdeki günlerde ülkede okulların bir kısmının ya da tamamının tatil edilmesi de gündeme gelebilir.

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT ise Pekin ve Seul'un ardından İtalya'ya gerçekleştirdiği tüm uçuşları askıya aldığını duyurdu. İHA