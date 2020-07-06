Vaka sayısının yeniden arttığı İsrail’de kısıtlamalar geri getiriliyor!

İsrail'de corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Corona virüsü gündemi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınında alınması önerilen tedbirler görüşüldü.
ETKİNLİK MERKEZLERİ YENİDEN KAPATILACAK
Toplantının ardından yapılana açıklamada yüzme havuzlarının, barların, gece kulüplerinin ve etkinlik merkezlerinin yeniden kapatılacağı duyuruldu.
MÜŞTERİ SINIRLAMASI GETİRİLDİ
Restoranlara kapalı alanda 20 müşteri, açık alanlarda ise 30 müşteri sınırlaması getirildi.
AYNI ANDA 19 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK
Sinagoglarda ise aynı anda 19 kişinin ibadet etmesine izin verilecek. Getirilen kısıtlamaların ilerleyen saatlerde parlamento tarafından onaylanması bekleniyor.
“KARANTİNADAN BİR ADIM UZAĞIZ”
Öte yandan Netanyahu’nun, toplantıya başlamadan önce kabinesine “Karantinadan bir adım uzağız” dediği belirtildi. (İHA)