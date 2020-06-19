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Son dakika… Venedik Komisyonu’ndan flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihinden sonra ülkenin güneydoğusundaki belediyelere atadığı kayyım atamalarının demokratik prensiplere aykırı olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Venedik Komisyonu’ndan flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi’ne bağlı Venedik Komisyonu Türkiye’nin 31 Mart 2019 tarihinden sonra ülkenin güneydoğusundaki belediyelere atadığı kayyum atamalarının demokratik prensiplere aykırı olduğunu duyurdu.

Venedik Komisyonu’nun konu ile ilgili görüşü Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından talep edildi.

Türk hükümetine, alınan kararların iptal edilmesi çağrısında bulunan Venedik Komisyonu, OHAL’in kaldırılmasına rağmen etkilerinin sürdüğünün altını çizdi. Venedik Komisyonu alınan kararların demokrasinin temel prensiplerini ihlal ettiği görüşünde olduğunu açıkladı.

Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevlerinden alınarak yerine kayyım atanmıştı.

Avrupa Diyarbakır kayyum Mardin son dakika Türkiye Van
Son güncelleme: 13:55 19.06.2020
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