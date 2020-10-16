Vergi ödememek için kendini ‘yoksul’ gösterdi, serveti ortaya çıktı

İtalya Vergi Dairesi müfettişlerinin yaptığı incelemede ülkenin kuzeyinde yer alan Modena şehrinde yaşayan 72 yaşındaki girişimcinin ayrıca lüks kol saatleri, banka hesaplarında yüklü miktarda para ve altı hayat sigortası poliçesi olduğu belirlendiği, zanlının De Chirico gibi ünlü ressamlara ait antika tablolara dahi sahip olduğu ifade edildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, vergi müfettişleri seneler süren dolandırıcılığın boyutlarının bununla da kalmadığını, söz konusu iş insanının bazı gayrimenkullerini saklamak için eşi ve çocuğunun üzerine geçirdiğini açıkladı.

Yetkililer yaptıkları hesaplamada zanlının devlete 12 milyon euroya yakın vergi borcu olduğunu belirlediklerini duyurdu.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya ve Fransa’dan sonraki en büyük üçüncü ekonomi olan İtalya, uzun yıllardır vergi kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

İtalya Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre kayıt dışı ticari faaliyet ya da sahte mal beyanında bulunma gibi yöntemlerle her sene ülkede 109 milyar euroluk vergi kaçırılıyor.