Video konferansta ders anlatan öğretmen canlı yayında Covid-19’dan öldü

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede okulların açılması ve yüz yüze eğitimin nasıl olması gerektiği gibi konular tartışılırken, Arjantin’de travmatik bir olay yaşandı…

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki profesör Paola de Simone, Zoom uygulaması aracılığıyla sanal ders verdiği sırasında fenalaştı. Öğrencilerinin kameralarının önünde nefes nefese kalan Paola de Simone öksürük krizine girdikten sonra yaşamını yitirdi.

AMBULANS ÇAĞRISI YANITSIZ KALDI

Öğrencileri de canlı yayın sırasında büyük panik yaşarken Arjantin basını da bu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını yazdı. Arjantin’in önde gelen gazetelerinden Diari Mes, “Çarşamba günü gerçekleşen dersten önce profesör öğrencilerine iyi hissetmediğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını söyledi” ifadesini kullandı.

Ders sırasında fenalaşan akademisyenin sanal olarak yardım etmeye çalışan öğrencilerinin, “Adresinizi söyleyin size ambulans gönderelim” çağrısı karşısında, “Yapamıyorum” diyen De Simone’nın daha sonra yere yığıldığı kaydedildi.

La Noticia gazetesi de, ölmeden önce eğitimcinin sağlık durumunun iyi olmadığını yazarken, “Corona virüsü semptomları gösteriyordu. Bir ayı aşkın bir süredir bunlarla yaşıyordu” yorumunu yaptı.

“SUNUMLARI DEĞİŞTİREMİYORDU”

De Simone’nin öğrencilerinden Ana Breccia, “Ben sınıf arkadaşlarım o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi” ifadesini kullandı.

Son dönemed sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğunu yazan Clarin gazetesi, genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığından yakındığını yazdı. Gazete, ismi açıklanmayan doktorun, eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktardı.