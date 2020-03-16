Virüsün kırıp geçirdiği İtalya’dan çarpıcı kare! Papa’dan boş sokaklarda corona duası

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya çapında krize yol açan corona virüsü yıkıma devam ediyor. Salgının Avrupa’da en sert vurduğu ülke olan İtalya’da son açıklanan rakamlara göre 1809 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki kayıp ise 6 bin 500’ü aştı.

Ülke genelinde karantina ilan edilen İtalya’dan uluslararası ajanslara çarpıcı fotoğraflar düştü.

Papa Francis, dün başkent Roma’da dışarı çıkarak boş sokaklarda dolaştı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın salgının sona ermesi için dua ettiği belirtildi.

PAZAR AYİNİ İNTERNETTEN

İtalya’yı etkisi altına virüse Papa’nın da yakalandığı iddia edilmiş, yapılan testlerin ardından sonucun negatif çıktığı duyurulmuştu. Papa Francis’in virüse karşı alınan önlemler kapsamında Pazar ayinlerini internet üzerinden yapmasına karar verilmişti.

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