Virüsle mücadelede ilginç yöntem: Kafana takma

Corona virüsü vaka sayıları dünyanın pek çok yerinde tartışılıyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayıları bir süre sonra hasta sayısına dönerken gerçek vaka sayısını hesaplamak için ne yapılması gerektiği tam olarak bilinmiyor. Bazı ülkeler ise corona virüsünü hepten yok sayıyor.

Örneğin Türkmenistan corona virüsü salgınının başından bu yana hiç vaka açıklamadı. Bahar aylarında devlet, basın ve yayın organlarında ‘corona virüsü' kelimesine sansür uyguladı. Bu sansürün ardından bir de vatandaşların maske takması yasaklanmıştı. İlerleyen günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları ve bizzat ülkeyi ziyaretlerine rağmen hala olumlu bir sonuç alınamadı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip 6 Temmuz'da Türkmenistan'a gitti. DSÖ görevlileri bu süreçte sağlık tesislerini, laboratuvarları ve ülkedeki diğer tesisleri ziyaret etti. 10 gün süren ziyaret, bir basın toplantısı ve misyon başkanı Catherine Smallwood’un Türkmen yetkilileri virüsün dolaşıyormuş gibi davranmaya çağırdığı bir açıklamayla sona erdi. Ancak bu ziyaret Türkmen halkında büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

HALKA ‘ZEHİRLİ TOZ' MASKESİ

Türkmen yetkililer halka ilkbaharda maske taktıkları için ceza kesti. İlerleyen süreçte ‘zehirli toz' bahanesi kullanılarak halka maske taktırıldı ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Ardından ülkede demiryolu ile yapılan yolculuklar temmuz ayında askıya alındı. Yalnızca devlet tarafından özel izin verilen Türkmen vatandaşlara yolculuk izni verildi. Geçtiğimiz ay demiryolu ile seyahat yasağı Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Havayolu ile seyahat etmek için corona virüsü testinin negatif olduğunu gösteren bir belge yeterli oluyor. Ancak ülkede 31 Ekim'den itibaren seyahat için gerekli olan corona virüsü testlerinin yapımı da durduruldu.

MEZARLARIN SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Türkmen halkı hükümetin corona virüsü salgınına kayıtsız kalmasından tedirgin. Ülkedeki herhangi bir sağlık kuruluşunda corona virüsü tedavisi alamayan vatandaşlar çaresiz. Hastanelerde artık Covid benzeri akciğer sorunlarından dolayı ölenlerin cesetleri özel torbalar ailelerine teslim ediliyor. Ülkede yeni mezar sayılarının hızlı bir şekilde arttığı da ifade edildi.

KUZEY KORE'NİN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ (!) Kuzey Kore de aynı Türkmenistan gibi henüz corona virüsü vakası bildirmedi. Ülkede geçtiğimiz ocak ayında sınırlar tamamen kapatıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Parti Merkez Komitesi'nin uzak görüşlülüğü sayesinde virüse karşı başarı elde edildiğini söylemişti ve komşu ülkelere de ihtiyatın elden bırakılmaması için uyarılarda bulunmuştu. Ancak uzmanlara göre Çin ile komşu olan Kuzey Kore'de ticari ilişkilerden dolayı corona virüsü vakasının görülmemiş olması çok düşük bir ihtimal.

COVID BUNLARI DİNLEMEZ BULDUĞUNU HASTA EDER

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Türkmenistan gibi ülkeleri örnek göstererk corona virüsünü verilerinin en azından sağlık çalışanları ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Verilerin açıklanmamasının salgınla mücadelede bir yöntem olamayacağını vurgulayan Aktaş, “Ülkelerin dışarıya bilgi paylaşımı yapması zorunlu bir şey değil. Ancak bu Covid olmadığı anlamına anlamına gelmez. Covid bunları dinlemez bulduğunu enfekte eder, hasta eder. Sağlık çalışanlarının belirli bir tavır alabilmesi için bu paylaşımların en azından sağlık çalışanlarıyla yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN VATANDAŞLAR RÖPOTAJ VERMEK İSTEMEDİ

Sozcu.com.tr ülkedeki gelişmeleri öğrenmek adına Türkmenistan'da yaşayan bazı vatandaşlara ulaştı. Ancak irtibata geçilen vatandaşlardan hiçbiri uygulanan baskı nedeniyle isim ve röportaj vermek istemediler.

Kaynaklar: The Diplomat, BBC

