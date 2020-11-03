Viyana’da saatlerce silahlar susmadı: Türkçe çığlıklar yükseldi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da kanlı gece… Başkentin, 1. Viyana bölgesindeki Schwedenplatz meydanında akşam saat 20.30 sıralarında başlayan silah sesleri, yaklaşık iki saat sürdü. Saldırının ortasında kalan Türkleri korumak isteyen arkadaşları, onlara “Çıkma oradan, siper al. Orda kal” diye bağırdı. Şu ana kadar 7 kişinin öldüğü öne sürülüyor. Ancak bu netleşmedi. Görüntülerde bir saldırgan, otomatik silahla ateş ederek koşarken görülüyor.

HALKA ÇAĞRI: DIŞARI ÇIKMAYIN

Bütün ülke alarma geçerken, altı yerde gerçekleşen silahlı saldırılardan birinin bir sinagogun yanında gerçekleştiği açıklandı ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Bunların bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz. Saldırı halen devam ediyor” dedi. Saldırılar ve silah sesleri saatlerce sürerken, bir kişinin bombalı kemeriyle kendini patlattığı bildirildi.

Bir polis çatışmada ağır yaralandı. İlk belirlemelere göre 7 insan yaşamını yitirirken çok sayıda yaralı olduğu duyuruldu. Yetkililer halka, “Lütfen şehirdeki tüm halka açık yerlerden kaçının. Evlerinizde kalın” çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada en az 15 insanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralananlardan birinin polis memuru olduğu açıklanırken Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, 7 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sosyal medyaya düşen videoda silahlı çatışma sesleri ve Türkçe- Almanca bağırışlar duyuluyor. Bir erkek, “Karayel çıkma çıkma. Kafayı eğ çıkma oradan. Kafayı indir komple aşağı” diye bağırıyor.

Birisi de Almanca, „Kafanı eğ, kafanı eğ. Bu gece oldu. Oradan geliyor, git git“ diye sesleniyor.

RESTORAN ÖNÜ KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Avusturya'da yerel medya ve ajanslar, bir failin öldüğünü ve bir başkasının kaçtığını duyurdu. Bir kişinin de tutuklandığı belirtilirken, bir restoranın önünde ise kan gölü dikkatleri çekiyor. Birkaç kişinin aynı anda bir terör eylemi gerçekleştirdiğinden söz ediliyor ancak sabah erken saatlere kadar konuyla ilgili net bir bilgi alınamadı.

Yahudi Cemaati de, sinagogların hemen kapatıldığını ve şu anda oralara ve Yahudi yerlerine bir saldırı olup olmadığı bilgisinin henüz alınamadığını duyurdu. Terör saldırısının dışında, bir hesaplaşmadan da söz ediliyor.