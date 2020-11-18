Vizon itlafı yapan bakan istifa ediyor

Jensen Twitter’da yaptığı açıklamada, “Hükümetten istifa etmek istediğimi bugün Başbakan’a bildirdim. Parlamento partileri arasında bana gerekli desteğin olmadığını fark ettim” dedi.

Hükümet mutasyona uğramış yeni bir tür de dahil olmak üzere corona virüsünün yayılmasını önlemek için bu ayın başlarında tüm çiftlik vizonlarının yasadışı bir şekilde itlaf edilmesi talimatı vermesinin ardından en büyük kriziyle karşı karşıyayken bakan istifa edeceğini açıkladı.

Hayvanlarda keşfedilen bir corona virüsü mutasyonuna insanlarda da rastlandığını tespit eden Danimarka, 5 Kasım’da ülkedeki 17 milyon vizonun tamamının itlaf edilmesi kararını almıştı.

Bir gelincik türü olan vizon kürkü için yetiştiriliyor. Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka’da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde corona virüsü salgınlarına rastlanıyordu.

Hükümetteki Sosyalist Halk Partisi’nin siyasi lideri Pia Olsen Dyhr, Twitter’da “Mogens Jensen’in görevden ayrılması akıllıca. Başka yol yoktu” dedi.