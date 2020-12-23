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Von der Leyen ve Johnson ticaret anlaşması için bir kez daha görüşecek

İngiltere'de anlaşmalı Brexit süreci çıkmaza girerken, AB kaynaklarından çarpıcı bir haber geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ticaret anlaşması için bir araya geleceği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:13, 23/12/2020
Haberler Dünya
Von der Leyen ve Johnson ticaret anlaşması için bir kez daha görüşecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, bugün ya da yarın Brexit ticaret anlaşması için yeni bir görüşme yapmaları bekleniyor. Konuya ilişkin bilgi AB kaynaklarına dayandırıldı.

İki lider, İngiliz karasularındaki balıkçılıkla ilgili alan bölüşümü konusundaki pürüzleri gidermek ve 31 Aralık’tan itibaren geçerli olacak yeni bir ticaret anlaşması yapmak için Pazartesi günü bir araya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise dün Avrupa Birliği ile yapılan Brexit ticaret müzakerelerinde pürüzlerin olduğunu ve İngiltere’nin ticaret anlaşması olmadan da iyi bir durumda olacağını söylemişti.

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