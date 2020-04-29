Vücudunda dövmeden yer kalmadı!

New York Post'un haberine göre, 18 yaşından beri vücuduna mürekkep enjekte ettiğini söyleyen Londralı dövmeci Chris Woodhead'ın vücudunda neredeyse dövmesiz yer kalmadı.

33 yaşındaki Amerikan punk rock dövme hayranı, “Şu anki amaçsız günlerimize bir yapı oluşturmak için kendime her gün dövme yapmaya başladım” dedi.

Vücudunda bine yakın dövme bulunan Chris Woodhead, 40 günden fazla bir süredir yaptığı dövmelerle sınırları zorluyor.

“Bu süreçte vücudumun evrimleşmesi, özel hissettiriyor. Vücudumda yer kalmayıncaya kadar devam edeceğim”