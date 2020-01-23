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Wuhan nerede? Corona virüsünde panik artıyor!

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Singapur'da da ilk vakanın görüldüğü bildirildi. Peki Wuhan nedere? Corona virüsünde son durum nedir? İşte son gelişmeler...

18:14 -
Haberler Dünya
Wuhan nerede? Corona virüsünde panik artıyor!

Corona virüsünde panik artarak büyüyor. Çin’de 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve yeni vakaların görülmeye başlandığı haberleri korkunun artmasına neden oluyor. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hakkında merak edilen tüm detayları ve son dakika gelişmelerini sayfamızda sizlere aktarıyoruz.

WUHAN KENTİ NEREDE?

Wuhan, Çin’in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehridir. Şehir Yangtze ve Han nehirlerinin kavşağında yer almaktadır. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 8,821,658 ve toplam nüfusu ise 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin’in en büyük şehridir.

Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, “Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi)” olarak bilinmektedir. Vuhan şehirden geçen ve diğer büyük şehirleri birbirine bağlayan onlarca demiryolu, yol ve otoyol ile önemli bir ulaşım merkezidir ve Orta Çin’in siyasi, ekonomik, mali, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezi olarak tanınmaktadır.

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