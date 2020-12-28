Wuhan’dan haberler aktaran Zhang Zhan’e 4 yıl hapis cezası! Şoke eden detaylar…

Corona virüsü pandemisinin çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde yaşananları aktaran ve dünyanın salgının ciddiyetini anlamasında büyük rol oynayan gazetecilerden Zhang Zhan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yanlış bilgi yaymak ve yaşananları olduğundan fazla göstermekten suçlu bulunan Zhang Zhan’in avukatı temyize başvuracaklarını söyledi. Kendisi de bir avukat olan Zhan, aktardığı mesajında ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırıldığını düşündüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Wuhan’daki tabloyu gözler önüne seren Zhan, 1 Şubat’ta yaşamını sürdürdüğü Shanghai’dan Wuhan’a gitmiş ve burada yaptığı röportajları ve haberleri YouTube sayfasına yüklemeye başlamıştı. Mayıs ayında gözaltına alınan Zhan, Haziran’da açlık grevine başladı.

AÇLIK GREVİNDE ZORLA BESLENDİ

Açlık grevindeyken görevliler tarafından zorla beslendiği öne sürülen Zhan’in işkenceye maruz kaldığı da konuşuluyor. Avukatları gazetecinin sağlık durumunun kötü olduğunu ifade ederken, duruşma öncesi yapılan kefaletle serbest kalma talebi de mahkemece reddedildi.

37 yaşındaki yurttaş gazeteci Zhang Zhan’in başına gelenler Çin’de sosyal medya paylaşımlarını da keskin bir şekilde etkiledi. Öte yandan Çin'de salgınla ilgili video ve görüntüler geçen Fang Bin, Chen Qiushi ve Li Zehua isimli kişiler de herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medyadan kayboldular.

ʻʻ 'Belki de asi bir ruhum var. Sadece gerçekleri belgeliyorum. Neden gerçeği gösteremeyecekmişim ki? Yaptığım şeyi bırakmayacağım çünkü bu ülke geri geri gidemez.' Zhang Zhan, BBC tarafından ulaşılan bir video röportajında misyonunu bu sözlerle aktarıyor.

Fang isimli kişi bir daha hiç paylaşımda bulunmazken Li Nisan ayında yüklediği bir videoda kendisinin zorla karantinaya alındığını söyledi. Chen Quishi'nin bir arkadaşı da kendisinin gözlem altında olduğunu ve konuşamayacağı bilgisini paylaştı. Aktarılana göre Quishi ailesi ile birlikte ancak sürekli devlet tarafından takip ediliyor.

BASKILARA KARŞI YURTTAŞ GAZETECİLER…

Çin’de haber aktaran medya kuruluşları devlet tarafından yoğun bir şekilde kontrol ediliyor. Bu sistem içerisinde halkın haber alma özgürlüğü için mücadele eden bazı “yurttaş gazeteciler” internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden bağımsız haberler sunmaya çalışıyor ancak çalışmaları sık sık yasaklara ve sansüre maruz kalıyor, haberciler rutin olarak cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Pandemi sürecinin en başından itibaren devleti sert bir şekilde eleştiren ve Wuhan’dan aktarılan haberlerin neden durdurulmak istendiğini soran Zhan, Wuhan’daki karantinanın da yeterliliğini sorgulayan ve yaşananları gözler önüne seren içerikler paylaşıyordu.

Salgının başlangıcından bu yana, virüsü gizlemeye çalıştığı yönündeki eleştirileri bastırmak için amansız bir çalışma sürdüren Çin hükümeti bu süreçte Zhan gibi pek çok vatandaş gazeteciyi tutukladı, aile üyelerini tehdit etti ve sosyal medyada sansür uygulamalarına başvurdu. Buna rağmen özellikle CNN’in ele geçirip servis ettiği Wuhan belgelerinde Zhan gibi gazetecilerin haklı oldukları noktalar gün yüzüne çıktı.

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‘BU ÜLKENİN TRAJEDİSİ’ DEDİ, SON PAYLAŞIMI OLDU…

Hükümet tüm bu süreçte şeffaf olduğu yönünde söylemler ortaya atarken bu durumun üzerine adeta çileden çıkan Zhang Zhan, videolarından birinde “Hükümetin bu şehri yönetme şekli sadece gözdağı ve tehditlerden ibaret. Bu gerçekten bu ülkenin trajedisi” ifadelerini kullandı.

Bu video ve bu sözler, Zhang Zhan’in paylaştığı son görüntüler oldu. Bir anda ortadan kaybolan Zhan’in tutuklandığını ve Shanghai’a geri götürüldüğünü, yanlış bilgi üretmek ve yalan haber yaymakla suçlandığını, izini süren arkadaşları ortaya çıkardı. Daha önce 2019’da Hong Kong’daki aktivistlerin eylemlerine destek verdiği için gözaltına alınan Zhan, edinilen bilgiye göre 15 Mayıs’ta tutuklandı, Kasım ayında resmi suçlamayı öğrenebildi.

Haziran’da açlık grevine başlayan genç kadın elleri bağlanarak tüp yardımıyla zorla beslendi. Başka psikolojik ve fiziksel işkenceler de gördüğü öne sürülen Zhan’in nihayetinde çıkarıldığı duruşma üç saatten kısa sürdü. Devletin genellikle muhalifleri yargılarken kullandığı muğlak bir suçlama olan “bilerek çatışma çıkarmak ve provokasyon” suçlamasıyla 4 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Zhan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zhan’in kefalet talebi de reddedildi.

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Çin’de ve Uzak Doğu’da çok yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma platformu olan WeChat’te bir paylaşımda bulunan Zhan’in avukatlarından Zhang Ke Ke, duruşmaya tekerlekli sandalye yardımıyla getirilen müvekkilinin ciddi derecede kilo kaybettiğini ve birkaç hafta öncesine göre bile tanınmaz halde olduğunu ifade etti.

‘HER GÜN BİR EZİYETMİŞ GİBİ’

Ke Ke, “24 saat boyunca kısıtlanmış durumda. Tuvalete gitmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve uyuyamıyor. Her gün bir eziyetmiş gibi, psikolojik olarak bitkin hissediyor” dedi ve müvekkilinin şiddetli karın ve baş ağrısı çektiğini ifade ederek duruşmanın ertelenmesini istedi. Savunmanın bu talebi kabul edilmedi.

Zhan’in bir başka avukatı Ren Quanniu ise müvekkilinin annesinin güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığını ve karar sonrasında gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Duruşmanın yapıldığı binanın önüne Zhan’in destekçileri ve sevenleri yaklaştırılmadı. Çinli bir insan hakları avukatı olan ve geçen yıl ABD’ye kaçmak zorunda kalan Chen Jiangang ise verilen cezayı “Hükümet salgına ilişkin anlatısını korumayı, iktidarı elinde tutmanın temeli olarak görüyor” sözleriyle yorumladı ve şunları dedi:

“Ne zaman Çin Komünist Partisi bir davayı politik olarak görse, baskıya başvuruyor. İnanılmaz derecede sert bir baskı. Zhang Zhan’in suçu neydi? Wuhan’a gitti, bir şeyler gördü ve gördükleri hakkında konuştu. Bu kadar.”

Zhan, Wuhan’da zaman zaman hükümetin söylemleriyle çelişen bilgiler verip bir anda gözden kaybolan en az dört yurttaş gazeteciden biriydi. Chen Qiushi ve Li Zehua daha sonra serbest bırakılırken, Fang Bin’in hala kayıp olduğu öğrenildi.