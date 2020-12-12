Yakalanamayan Zodiac Katili’nin 51 yıllık şifreli mesajı çözüldü! Kan donduran ifadeler…

FBI, 1960’ların sonundan, 1970’li yılların başına kadar San Francisco şehri ve civarında 37 kişiyi öldürdüğü öne sürülen ve hala yakalanamayan Zodiac Katili’nin 51 yıl önce gönderdiği şifreli mesajın nihayet çözüldüğünü açıkladı. Resmi olarak 5 cinayetten sorumlu tutulan Zodiac katilinin şifreli mesajını çözen kişi ise Virginia’da yaşamını sürdüren yazılım geliştirme uzmanı David Oranchak.

2006’dan bu yana 340 özel karakterli şifreli mesajı çözmeye çalışan Oranchak, bu kadar zaman uğraştıktan sonra şifreyi çözebildiği için heyecanlı olduğunu ancak süreç boyunca kurbanların aileleri üzerinde yaratacağı etki nedeniyle de endişe duyduğunu aktardı. Şifreli mesajın şimdilik soruşturma sürecinde bir faydası olacak gibi durmadığını ifade eden Oranchak, katilin insanlara zarar vermek ve onları korkutmak maksadıyla yazılmış bir metin olduğunu da belirtti.

İŞTE ZODIAC KATİLİ'NİN MESAJI: 'Umarım TV şovunda gösterdiğiniz ben olmayan beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz şovun hakkımda işaret ettiği nokta şu ki gaz odasından korkmuyorum çünkü beni erkenden cennete gönderecek ve şu an benim için çalışacak yeteri kadar kölemin olduğu cennette gittiklerinde kimse hiçbir şeye sahip olmayacaklar ve bu yüzden ölümden korkuyorlar ama ben korkmuyorum çünkü cennet ölümündeki yeni hayatım daha kolay olacak'

Oldukça karmaşık bir cümle yapısı ile yazılmış olan ve cinayetlerin sırrına yönelik bir ipucu barındırdığı şimdilik söylenemeyen şifreli mesajın çözülmesiyle katilin diğer mesajları da gündeme geldi. Oranchak diğer şifrelerin çözülmesi noktasında fazla umut taşımadığını zira diğer mesajların, çözümü sağlıklı bir şekilde doğrulamak için çok kısa olduklarının altını çizdi. Bununla birlikte Oranchak, yeni çözülen mesajlarda kısa olan metinlerde işe yarayabilecek ipuçları aranması gerektiğinin de altını çizdi.

Çözüm sürecini YouTube’da bir video aracılığıyla açıklayan David Oranchak, 3 Aralık’a kadar kendisinin de dahil olduğu 3 kişilik ekibin bir çözüme ulaşamadığını ancak o gün şifreli mesajda geçen “gaz odasından” ve “beni yakalamaya çalışırken” ifadelerini çözdüklerini anlattı ve “Kilit nokta bu oldu” dedi.

ÜÇ KİŞİLİK EKİP ÜÇ FARKLI KITADA YAŞIYOR!

FBI’ın profesyonel çalışanları olmayan ve gönüllü olarak bu konuya mesai harcayan üç kişilik ekibin başında ABD’li yazılım geliştirme uzmanı David Oranchak, yer alıyor. Üç farklı ismin üç farklı kıtada yaşadığı ekipte Avustralyalı matematikçi Sam Blake ve Belçikalı depo operatörü ve bilgisayar programcısı Jarl van Eycke yer alıyor.

Mesajda katilin cennet anlamına gelen “paradise” kelimesini “paradice” olarak yanlış yazması, noktalama işareti kullanmaması ve iç içe geçmiş ifadelere yer vermesi dikkat çekerken “TV’ye çıkan ben değildim” demesi de mesajın zaman çizelgesine oturduğunu gösterdi.

Mektup bir adamın televizyon yayınına telefonla bağlanıp Zodiac Katili olduğunu itiraf ettiği ve avukat Melvin Belli ile konuştuğu unutulmaz TV yayınından iki hafta sonra gönderilmişti.

FBI sözcüsü Cameron Polan ise yaptığı açıklamada “Zodiac, Kuzey California’da birçok topluluğu terörize etti. Geçen onlarca yıla rağmen, bu acımasız suçların kurbanları için adalet aramaya devam ediyoruz. Soruşturmanın devam eden niteliği nedeniyle, mağdurlara ve ailelerine saygı duyulduğundan, şu anda daha fazla yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

ZODIAC KATİLİ:

Gönderdiği mesajlara “This is Zodiac speaking / Zodiac konuşuyor…” ifadesiyle başladığı için Zodiac Katili olarak bilinen seri katil, Aralık 1968 ve Ekim 1969 yılları arasında yaşları 16 ve 29 arasında değişen dört erkek ve üç kadının ölümünden sorumlu tutulmuştu. California eyaletinde 1969’dan bu yana açık olan soruşturma kapsamında somut bir delile ulaşılamazken Zodiac gazetelere gönderdiği mektuplarda toplam 37 kişiyi öldürdüğünü öne sürmüştü.

Zodiac’ın öldürdüğü resmen kabul edilen 5 isim şöyle: David Arthur Faraday (17), Betty Lou Jensen (16), Darlene Elizabeth Ferrin (22), Cecelia Ann Shepard (22) ve Paul Lee Stine (29).

2004’TE ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTI AMA…

2004’te zaman aşımına uğrayan ve 2007’de yeniden açılan dosyada cinayetleri ve oluşan şöhreti sahiplenmek isteyen bir sürü “Zodiac Katili” ortaya çıktı ancak gerçek katil hiçbir zaman bulunamadı. Popüler kültürde de kendisine yer bulan Zodiac Katili hakkında kitaplar yazıldı, komplo teorileri içeren belgeseller çekildi ve ilki 1971’de (olay sıcaklığını korurken) olmak üzere 5 tane sinema filmi vizyona girdi. 2007’de David Fincher yönetmenliğinde Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo ve Robert Downey Jr’ın başrollerini paylaştığı Zodiac adlı film, tüm bunların arasında en çok ses getiren yapım olmuştu.

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Seri katilin 1969 yılında Donald ve Bettye Harden tarafından deşifre edilen ilk şifreli mektubunda ise şu ifadeler yer almıştı:

“İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli ormanda avlanmaktan daha eğlenceli çünkü tüm hayvanlar arasında en tehlikelisi insan bir şey öldürmek bana en heyecan verici deneyimi yaşatıyor bir kızla takılmaktan bile güzel en iyi kısmı ise cennette yeniden doğacak olmam ve öldürdüklerimin benim kölem olacak olması size ismimi vermeyeceğim çünkü beni sonraki hayatım için köle toplayışımı yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışacaksınız ebeorietemethhpiti”

Sondaki çözülemeyen bölümün yanı sıra İngilizce olan orijinal metindeki yazım ve imlâ hataları da dikkat çekmekteydi.