Yalancı pizzacı Güney Avustralya’yı karıştırdı! Karantina yarıda kesildi, Başbakan ateş püskürdü

Corona virüsü ile sıkı bir şekilde mücadele eden ve ikinci dalganın en başarılı ülkelerinden biri olan Avustralya’da ek iş olarak pizzacıda çalışan bir güvenlik görevlisinin söylediği yalan ülkenin gündemine oturdu. Güney Avustralya eyaletinin başbakanı Steven Marshall, düzenlediği basın toplantısında “yalancı pizzacıyı” hedef aldı. Ek işte çalıştığını filyasyon ekibinden gizleyen şahsın yalanı ortaya çıkınca, 6 günlük karantinanın üçüncü günün sonunda bitirilmesine karar verildi.

Avustralya’da yaygın olan ve ‘medihotel’ denen özel hasta bakım evlerinden birinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs, corona virüsüne yakalandı. Filyasyon ekibine verdiği ifadede yakınlardaki bir pizzacıdan bir kez pizza aldığını belirten şahsın bu sözleri büyük bir paniğe yol açtı.

VİRÜSÜN ÇOK BULAŞICI BİR HALİ ZANNETTİLER

Genç adamın sadece basit bir restoran ziyareti sonucu enfekte olduğu bilgisiyle hareket eden yetkililer, virüsün çok bulaşıcı bir haliyle karşı karşıya olduklarını düşündü. Bundan hareketle eyalet, 6 gün karantinaya alınırken yapılan detaylı sorguda yalan tespit edildi ve şahsın sadece pizza almak için gittiğini söylediği restoranda çalıştığı ortaya çıktı. Böylece söz konusu bulaşın uzun süreli yakın temas sonucunda gerçekleştiği bilgisine erişildi. Woodville Pizza Bar adlı mekanda çalışan bir kişide daha virüs tespit edilmişti.

ʻʻ Öfkeden köpürüyorum demek kesinlikle az kalır. Tüm eyaleti çok zor durumda bırakan bu şahsın bencil davranışları kesinlikle kabul edilemez. Bu bireyin eylemlerine çok öfkeliyiz ve ne gibi sonuçları olacağına çok dikkatlice bakacağız. Güney Avustralya Başbakanı Steven Marshall

Eyaletin başbakanı Steven Marshall, “Öfkeden köpürüyorum demek kesinlikle az kalır. Tüm eyaleti çok zor durumda bırakan bu şahsın bencil davranışları kesinlikle kabul edilemez. Bu bireyin eylemlerinden ötürü çok öfkeliyiz ve bu yalanın ne gibi sonuçları olacağına çok dikkatlice bakacağız” dedi. Başbakan Marshall pizzacıya ateş püskürdüğü basın toplantısında alacakları önlemleri ise “Woodville Pizza Bar’da tehlikeli temas kurmuş olabilecek binlerce kişiyi hala bulmaya çalışıyoruz. Dahası, artık bu kişinin yalan söylediğini biliyoruz. İlişkili, yepyeni bir güruh ortaya çıktı ve onları bulup izole etmemiz gerekiyor” şeklinde açıkladı.

GÜNEY AVUSTRALYA: TÜRKİYE'DEN GENİŞ 1.7 MİLYONLUK EYALET Başkenti Adelaide olan eyalet, ülkenin en kurak bölgelerini kapsıyor. 983 bin 482 kilometre karelik yüzölçümü ile Türkiye'den büyük bir alana sahip olan eyalette 1.7 milyon insan yaşıyor. Nüfusun yaklaşık 1 milyonluk kesimi Adelaide'da ikamet ediyor.

Ancak yakın zamanda 36 vakanın çıkmasıyla sert bir karantina önlemi alınan 1.7 milyon nüfuslu eyalette ve ülke genelinde, bu tarz bir yalan ifadenin cezası yok. Bununla birlikte toplumun bir kesimi yalancı adamı yoğun bir şekilde eleştirirken bir kesim ise oklarını hükümete çevirdi. Aynı zamanda bir kesim de hıncını restorandan çıkarmaya çalıştı. Woodville Pizza Bar’ın Facebook sayfasına boykot mesajları yağdırıldı. Adelaide’ın batısındaki bir göçmen mahallesi olan Woodville’de yer alan pizzacı, basın mensuplarının da yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Restoranın önünde kalabalık oluşmasını polis engelledi.

Hükümeti eleştirenler ise ülkede hala iki iş birden yapmak zorunda olan insanların durumuna dikkat çekerken eyalet yönetiminin bir kişinin ifadesinden yola çıkarak, ciddi ekonomik etkileri de olabilecek böylesi ağır bir karantina süreci başlatmasını da topa tuttu.

Marshall’ın bu sebeple bir günah keçisi ortaya atarak, hıncını yapılan hataya sebep olan şahıstan çıkardığı da yapılan yorumlar arasında yer aldı.

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Güney Avustralya Emniyet Müdürü Grant Stevens düzenlediği basın toplatısında, “Bu kişinin pizzacıya gidip çok kısa süreliğine maruz kaldığı virüsle dükkandan çıktığı savı üzerinden hareket ediyorduk. Şimdiyse Covid pozitif olduğu teyit edilen bir başka pizzacı çalışanıyla çok yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Bu da dinamiği büyük ölçüde değiştirdi. Bu kişi, temas takip ekiplerine gerçeği söyleseydi, 6 günlük kapanmaya gitmeyecektik” diye konuştu.

‘PİZZA KUTULARINDAN MI BULAŞACAKTI?!’

Gazeteci Casey Briggs konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda eleştirilerini “Güney Avustralya’nın bir pizzacıda yaşanan bir virüs aktarımı nedeniyle topyekün karantinaya girmesinin epidemiyolojik sebebini anlamamız lazım. Hükümetin neden böyle bir karar verdiğine anlam veremiyorum. Gerçekten pizza kutularından falan binlerce insanın enfekte olabileceğini mi düşündüler. Emniyet müdürü yerine Halk Sağlığı Baş Müfettişi’nin konuşması gerek” sözleriyle aktardı.

19 Kasım’dan bu yana eleştirilerin odağında yer alan ve nihayet 21 Kasım’da karantinanın 3 gün ile sınırlı tutulacağını açıklayan eyalet hükümeti yine de belli kısıtlamalar uygulayacak:

Konaklama ve yiyecek-içecek sektöründe mekanlarda 4 metrekareye maksimum 1 kişi düşebilecek ve en fazla toplam 100 kişi mekanda bulunabilecek. Masa rezervasyonları maksimum 10 kişi için yapılabilecek.

Cenazelere 50, düğünlere 150, dini seremonilere 100 kişi katılabilecek. Evlerde maksimum 10 kişi bir araya gelebilecek.

Kuaförler, güzellik merkezleri ve kişisel bakım hizmeti verilen her yerde maske takmak zorunlu olacak.

Alınan bu kararın altında elbette salt panik duygusu yatmıyor. Peki neden böylesi radikal bir karar alındı?

Yetkililer neden bu kadar hızlı davrandı?

Güney Avustralya Halk Sağlığı Baş Müfettişi Prof. Nicola Spurrier 18 Kasım’da karantina kararını açıklarken karşı karşıya oldukları durumun en az beşinci jenerasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirtmişti. Çok daha hızlı bulaşmasından korkulan virüsün önünü kesebilmek için hızla bu karar alındı.

Eyalet genelinde 36 aktif vaka yine de böylesi bir karar için hafif bir durum değil miydi?

“Bu dönemde çıkan vakaların inkübasyon süreleri çok kısaydı” diyen Spurrier, insanların 24 saat içinde enfekte olduklarını aktarırken Dünya Sağlık Örgütü danışmanlarından Prof Mary-Louise McLaws ise “Hızlı davrandılar zira düşük vaka sayısına rağmen virüsün yaygın ve hızlı olduğunu tespit ettiler. Karantina, ikinci dalgadan daha evlaydı” ifadelerini kullandı.

Bunu Victoria eyaletindeki karantinaya benzetmek mümkün mü?

1 Temmuz’da 60 vaka görüldüğünde tüm eyalet değil, banliyöler karantinaya alınmıştı. 7 Temmuz’da Mitchell ve metropol Melbourne de filyasyon süreci için karantinaya girdi ancak bu süreç fayda etmedi ve günlük vaka sayısı 200’e çıktı. 3 Ağustos’ta tüm kırsal da sürece dahil edildi ve eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

McLaws, “Virüsü çitlerle, bariyerlerle çeviremiyorsunuz maalesef” diyor; ancak bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Peter Collignon ise Güney Avustralya’da gizemli bir vakaya rastlanmadığının altını çiziyor ve topyekün karantinaya biraz “aşırı” bulduğunu ifade ediyordu.

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Neden 6 gün?

Covid-19’un ortalama inkübasyon süresi 5-6 gün ancak bu süre 14 güne kadar bile çıkabiliyor. Bu nedenle enfekte olanlar ve yakınları iki haftalık karantinaya giriyorlar.

Güney Avustralya özelinde hem ekonomiyi şok bir kararla sarsmış olmamak için hem de ortalama inkübasyon süresini göz önüne alarak 6 gün belirlendi. Aynı zamanda filyasyonu hızlı bir şekilde detaylandırmak ve çıkan sonuca göre karantinayı gerekirse uzatmak akıllarda vardı ancak “yalancı pizzacı olayı” karantinanın üç gün sürmesine neden oldu.

Bu soruların yanında Avustralya’nın en kalabalık ve en gelişmiş bölgelerinden olan Victoria eyaletinde başarıyla uygulanmış yaklaşık 3 buçuk aylık karantina, ülkede periyodik karantinaların da revaçta olmasını sağladı. Toplamda 27 bin 806 vakanın görüldüğü Avustralya’da 21 Kasım’da 14 yeni vaka açıklandı. Ülkede bu zamana kadar 907 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede durumu ağır Covid-19 hastası bulunmuyor. Avustralya’da 19 Ekim’den bu yana 3 kişi hayatını kaybetti.