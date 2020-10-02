Merkel’den tansiyonu düşürme girişimi: Yapıcı ilişkilerimiz olmalı

Belarus'taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ'da yaşananlar gibi yoğun bir gündemle bir araya gelen AB liderleri, zirvenin ikinci gününde açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının ardından söz sırası Almanya Başbakanı Angela Merkel’e geldi.

‘HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUZ’



Basın mensuplarının karşısına geçen Merkel, Michel ve Von der Leyen’in aksine daha ılımlı ifadeler kullandı. Merkel, “AB-Türkiye anlaşmasını müzakere etmek istiyoruz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın haklarına saygı duyulması gerektiğini açıkça belirttik ama Türkiye’yle yapıcı ilişkilerimiz olmalı. AB-Türkiye arasında pozitif bir gündem olması için her şeyi yapmak istiyoruz” dedi.

Merkel, AB’nin Belarus’a getirdiği yaptırımların demokrasinin karşısında duranlara önemli bir mesaj olduğunu da belirtti.

YAPTIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu söylerken, “Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara'nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır” demişti.

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