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Yeni tasarı hazır! 20 ülkeyi kapsıyor

Estonya ve Almanya, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ateşkes tasarısının başarısız olması sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) yeni bir tasarı sunuyor.

17:36 -
Haberler Dünya
Yeni tasarı hazır! 20 ülkeyi kapsıyor

Almanya ve Estonya, corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yapılan ateşkes çağrılarının sonuçsuz kalması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) yeni bir tasarı sunma kararı aldı.

Söz konusu yeni tasarıda kriz yaşayan ya da savaştaki 20 ülkenin bulunduğu belirtildi. ABD, geçtiğimiz haftalarda sunulan ve corona virüsü salgını ile mücadelenin daha verimli olabilmesi adına küresel ateşkes tasarısını reddetti. ABD'li yetkililer, “ABD şu anda bu taslağı destekleyemez” açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin söz konusu taslak kararı veto etmesinin nedeninin, taslak metinde Dünya Sağlı Örgütü'ne (DSÖ) yapılan atıftan dolayı olduğu belirtiliyor.

Almanya ve Estonya tarafından sunulan yeni taslak kararda ise DSÖ'ye herhangi bir atıfta bulunulmadığı aktarıldı. (DHA)

 

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Son güncelleme: 17:50 13.05.2020
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