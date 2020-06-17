Yeni vakaların görüldüğü Çin’de yeni semptomlar da çıktı!

Global Times’ta yer alan haberde, farklı hava koşulları, yaşam alışkanlıkları, vücut özellikleri ve bölgelere göre belirtiler çeşitlilik gösteriyor.

Çinli uzmanlar, mayıs ayı ortasında ülkenin kuzeydoğusundaki hastaları tedavi ederken de farklı belirtiler bildirmişlerdi. Bu hastalarda ateş ve sürekli öksürükten çok, halsizlik ve boğazda şişkinlik görülmüştü.

YENİ VAKALAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Pekin’deki yeni vakaların, ülkede ikinci bir dalgaya yol açmasından korkuluyor.

11 Haziran’dan bu yana 137 yeni vaka bildirildi ve Çin medyasının iddiasına göre, yeni vakalar hafif seyrediyor ve genelde gençleri etkiliyor.

People's Daily gazetesi de 11-15 Haziran arası tespit edilen 106 hastanın özelliklerini paylaştı.

Yeni vakaların çoğu 30 ila 39 yaş arasında ve en az hasta 60’lı yaşlarda görülüyor. 20 yaşından küçük yeni vaka ise bulunmuyor.

PEKİN’DEKİ VAKALAR NEDENİYLE ARTIŞ VAR

Açıkladığı corona virüsü vaka ve ölüm sayıları dünya kamuoyu tarafından güvensiz bulunan Çin’de resmi sayılara göre 83 binden fazla vaka tespit edildi ve 4 bin 500’den fazla can kaybı yaşandı.

Son 24 saat içinde ise yine Pekin’deki yeni vakalarla bağlantılı 44 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Çin hükümetinin verilerine göre ülkede yalnızca 252 aktif vaka bulunuyor.