Yeni vatandaşlık yasası Hindistan’ı karıştırdı: Çok sayıda ölü var

Hindistan’nın başkenti Yeni Delhi’de vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. Yasayı destekleyenler ile karşıtları arasında çatışmalar yaşanırken, Reuters ajansı yaşananların boyutunu gözler önüne seren kareleri aboneleriyle paylaştı.

Sokak ortasında taşlar ve sopalarla birbirine giren insanların yanı sıra polislerin de dahil olduğu olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan da yaralandı.

Reuters’ın yayınladığı karelerde bir yanda sokaktaki şiddet olayları yer alırken, diğer yanda Hindistan ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’ın çiçekler saçma görüntüsündeki tezatlık dikkat çekiyor.