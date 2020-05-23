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Yeni Zelanda’da güzellik yarışması finalisti evinde ölü bulundu

Yeni Zelanda'da Miss Universe 2018 finalisti Amber-Lee Friis, 23 yaşında hayatını kaybetti. Polis, Friis'in ölüm sebebinin intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sozcu.com.tr
15:04 -
Haberler Dünya
Yeni Zelanda’da güzellik yarışması finalisti evinde ölü bulundu

Yeni Zelanda’da 2018’de düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının finalistlerinden Amber-Lee Friis hayata gözlerini yumdu. Friis’ten haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine evine giden polisler, 23 yaşındaki genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Amber-Lee Friis.

Daily Mail’in haberine göre polis, Friis’in ölüm sebebininin intihar olma ihtimali üzerinde dururken, kesin sonuca varmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Amber-Lee Friis.

Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis’in ölümü üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Amber’ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

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