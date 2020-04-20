Yeşil sahada mesafeli yönetim kurulu

Almanya’da, Türkler'in çok yoğun olduğu Mannheim kentinin futbol kulübü Mannheim Türkspor, corona gölgesinde, Onursal Başkan Hüseyin Adalı başkanlığında Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda, 13 maddelik federasyon önerisi tartışıldı, Türk iş insanlarına, “Bu zor günlerde takımın yanında olun” çağrısı yapıldı.



Futbol maçlarının kaderinin ne olacağı bilinmediği için, Eyalet Ligi'nin ilk sıralarında olan ve Türk iş insanlarının desteklediği Türk kulübü de belirsizlik içerisinde yönetim kurulunu topladı. 200'den fazla gencin spor yaptığı kulübün yönetim kurulu, Mannheim Türkspor'un antrenmanlarını yaptığı sahada, önceki gün toplandı ve önümüzdeki dönemi masaya yatırdı.

13 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

Diğer takımlarda olduğu gibi, maçların ertelenmesinin, futbolcuları, seyirciyi, sponsorları, reklam verenleri ve tüm sistemi etkilediği belirtilirken neler yapılabileceği konuşuldu. Yönetim kuruluna bilgi veren Futbol Şube Sorumlusu Sefa Öztürk, “Federasyondan 13 maddelik öneriler paketi geldi. Federasyon yoğun dava açılmasından çekiniyor, kulüplerle ortak yol arıyor. Eksikliklerin nasıl giderileceği, takımların geleceği, devlet yardımı konuları konuşuluyor“ dedi. Yönetim kurulu toplantısında kulübün Onursal Başkanı Hüseyin Adalı, bu zor günlerde kulübe emeği geçen herkese teşekkür etti.