Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Corona virüsü tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

00:13 -
Haberler Dünya
Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırırken, İngiltere'den sevindirici haber geldi.

Corona virüsüne yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi. Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti.

Johnson’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İngiltere'de toplam corona virüsü vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı. (İHA)

İLGİLİ HABERBoris Johnson yoğun bakımdan çıktı!Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı! İLGİLİ HABERİngiltere'deki son durum ve yaşananlar...İngiltere'deki son durum ve yaşananlar...
Avrupa Başbakan Başbakanlık Çin Corona Haber İngiltere pazar Pazartesi Sağlık
Son güncelleme: 00:20 11.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more