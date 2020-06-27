Yok böyle şans! Üç yıl arayla iki kez milyonluk piyango vurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Mark Clark’ın yüzüne şans üç yıl arayla ikince kez güldü. Clark 4 milyon dolarlık (27.4 milyon TL) piyangoyu kazandı. Clark, “Tek seferde milyonlar kazanacağınızı düşünmezken bunun iki kez olacağını asla beklemiyorsunuz” dedi.

“Tam olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek zor” diye konuşan 50 yaşındaki Clark 3 yıl önce benzin istasyonundan aldığı bir biletten de 4 milyon dolar kazanmıştı.

DHA’nın aktardığına göre babasının kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla bileti kazıdığını söyleyen Clark, “Bazı sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı sağladığını düşünüyorum” dedi.