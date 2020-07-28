Yüksek Mahkeme’den Bolsonaro’yu kızdıracak hamle! Hesapları kapatıldı

Brezilya’da Devlet Başkanı Bolsonaro ile Yüksek Mahkeme arasında uzun süredir yaşanan gerginlik devam ediyor.

Başkan Bolsonaro, daha önce günlük Covid-19 raporunun yayınlanmasını engellemişti. Yüksek Mahkeme ise bu bilgileri öğrenmenin Brezilya halkının hakkı olduğunu belirterek, bilgi akışını tekrar sağlayan mahkeme kararı çıkarmıştı.

‘İFTİRA VE TEHDİT’

Yüksek Mahkeme son olarak Bolsonaro´ya yakınlığı ile bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararının gerekçesini ise bu 16 sosyal medya hesabının ‘Yüksek Mahkeme´yi itibarsızlaştırmak, iftira atmak ve hakimleri tehdit etmek’ için sosyal medya kampanyası yürütmeleri olduğunu açıkladı. Kararın ardından Twitter ve Facebook, bahsi geçen 16 hesabı kapattı.