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Yüksek Mahkeme’den Bolsonaro’yu kızdıracak hamle! Hesapları kapatıldı

Brezilya'da, Yüksek Mahkeme ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro arasında tansiyon tırmanıyor. Mahkeme, başkana yakınlığı ile bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verdi.

Sozcu.com.tr
13:39 -
Haberler Dünya
Yüksek Mahkeme’den Bolsonaro’yu kızdıracak hamle! Hesapları kapatıldı

Brezilya’da Devlet Başkanı Bolsonaro ile Yüksek Mahkeme arasında uzun süredir yaşanan gerginlik devam ediyor.

Başkan Bolsonaro, daha önce günlük Covid-19 raporunun yayınlanmasını engellemişti. Yüksek Mahkeme ise bu bilgileri öğrenmenin Brezilya halkının hakkı olduğunu belirterek, bilgi akışını tekrar sağlayan mahkeme kararı çıkarmıştı.

‘İFTİRA VE TEHDİT’

Yüksek Mahkeme son olarak Bolsonaro´ya yakınlığı ile bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararının gerekçesini ise bu 16 sosyal medya hesabının ‘Yüksek Mahkeme´yi itibarsızlaştırmak, iftira atmak ve hakimleri tehdit etmek’ için sosyal medya kampanyası yürütmeleri olduğunu açıkladı. Kararın ardından Twitter ve Facebook, bahsi geçen 16 hesabı kapattı.

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